Žang Ziju ima 18 godina i visoka je 226 centimetara! Zbog neverovatne visine i talenta koji poseduje mnogi je porede sa slavnim sunarodnikom Jao Mingom.

Mlada košarkašica debitovala je za A selekciju Kine na kvalifikacionom turniru za Svetsko prvenstvo 2026. i odmah pokazala da je ženska košarka dobila novu zvezdu.

Kina je na kvalifikacionom turniru u Vuhanu overila vizu za Mundobasket u Berlinu, a Ziju je svojim nastupima oduševila javnost. Najbolju partiju prikazala je protiv aktuelnog šampiona Evrope, reprezentacije Beligije - za nepunih 19 minuta zabeležila je 20 poena i 11 skokova!

Košarkaška porodica

Ziju je rođena 1. maja 2007. godine u provinciji Šandong u Kini. Njeni roditelji bili su profesionalni košarkaši, a majka Ju Jing igrala je i za reprezentaciju Kine. Tako je i Ziju već sa pet godina počela da trenira košarku.

Već u prvom razredu bila je visoka 1.57 metara, a do šestog je prešla dva metra (2.06 m)

Kada ju je košarkaški svet prvi put upoznao, pre dve godina na U18 Azijskom kupu, Ziju je imala 2.20, a od tog turnira porasla je još šest centimetara, pa je sada visoka nestvarnih 2.26 metara!

Dominacija

Sa 14 godina postala je viralna senzacija, kada je u finalu Nacionalne lige ubacila 42 poena uz 25 skokova i šest blokada.

Još bolje nastupe imala je naredne - u finalu nacionalnog prvenstva upisala je 62 poena i 13 skokova, a tri nedelje kasnije na prokrajinskom prvenstvu protiv vršnjakinja ostvarila je učinak od 68 poena i 24 skoka.

Svoj talenat kasnije je potvrdila na međunarodnoj sceni, pošto je na FIBA Azijsskom kupu za igračice do 18 godina bila proglašena za MVP turnira. U finalu protiv Australije ubacila je 42 poena i zabeležila 14 skokova.

Početkom godine debitovala je i u seniorskoj konkurenciji, u ekipi Šandong, i već u prvoj utakmici ubacila je 15 poena i 12 skokova za svega 12 minuta.

Košarkaški stručnjaci već joj predviđaju blistavu karijeru. Mnogi je već naredne godine očekuju na WNBA draftu.