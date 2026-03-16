Žang Ziju ima 18 godina i visoka je 226 centimetara! Zbog neverovatne visine i talenta koji poseduje mnogi je porede sa slavnim sunarodnikom Jao Mingom.

Mlada košarkašica debitovala je za A selekciju Kine na kvalifikacionom turniru za Svetsko prvenstvo 2026. i odmah pokazala da je ženska košarka dobila novu zvezdu.

Kina je na kvalifikacionom turniru u Vuhanu overila vizu za Mundobasket u Berlinu, a Ziju je svojim nastupima oduševila javnost. Najbolju partiju prikazala je protiv aktuelnog šampiona Evrope, reprezentacije Beligije - za nepunih 19 minuta zabeležila je 20 poena i 11 skokova!

Košarkaška porodica

Ziju je rođena 1. maja 2007. godine u provinciji Šandong u Kini. Njeni roditelji bili su profesionalni košarkaši, a majka Ju Jing igrala je i za reprezentaciju Kine. Tako je i Ziju već sa pet godina počela da trenira košarku.

Već u prvom razredu bila je visoka 1.57 metara, a do šestog je prešla dva metra (2.06 m)

Kada ju je košarkaški svet prvi put upoznao, pre dve godina na U18 Azijskom kupu, Ziju je imala 2.20, a od tog turnira porasla je još šest centimetara, pa je sada visoka nestvarnih 2.26 metara!

Najviša košarkašica na planeti - Žang Ziju Foto: NIE_CHINA / imago sportfotodienst / Profimedia, Meng Gao / Alamy / Profimedia, NIKOLA KRSTIC / Belga Press / Profimedia

Dominacija

Sa 14 godina postala je viralna senzacija, kada je u finalu Nacionalne lige ubacila 42 poena uz 25 skokova i šest blokada.

Još bolje nastupe imala je naredne - u finalu nacionalnog prvenstva upisala je 62 poena i 13 skokova, a tri nedelje kasnije na prokrajinskom prvenstvu protiv vršnjakinja ostvarila je učinak od 68 poena i 24 skoka.

Svoj talenat kasnije je potvrdila na međunarodnoj sceni, pošto je na FIBA Azijsskom kupu za igračice do 18 godina bila proglašena za MVP turnira. U finalu protiv Australije ubacila je 42 poena i zabeležila 14 skokova.

Početkom godine debitovala je i u seniorskoj konkurenciji, u ekipi Šandong, i već u prvoj utakmici ubacila je 15 poena i 12 skokova za svega 12 minuta.

Košarkaški stručnjaci već joj predviđaju blistavu karijeru. Mnogi je već naredne godine očekuju na WNBA draftu.

Ne propustiteEvroligaLUKA VILDOZA SPOMENUO ZVEZDU, PA SOČNO OPSOVAO! Poslao poruku koja odzvanja među navijačima: Govorio i o Partizanu, Džabariju Parkeru, Janakopulosu...
partizanzvezdaaba-166.jpg
KošarkaPOZNATOM KOŠARKAŠU OTKRIVENA RETKA BOLEST! Oporavak može da traje i do pet godina, evo o čemu se radi
Vil Kamings u dresu Galatasaraja
KošarkaHAOS U PANATINAIKOSU PRED DOLAZAK ZVEZDE! NBA centar ismejao Atamana na mrežama, a njegova žena brutalno izvređala klub - "Oni su sramota, a ne porodica!"
Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos
Košarka"MANJE CRVENILA I MANJE PSOVANJA" Karlik otkrio razliku između Obradovića i Penjaroje!
Karlik Džons o Željku Obradoviću

Saša Obradović besan na kamermana  Izvor: Arena Sport