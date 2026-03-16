Slušaj vest

Čuveni australijski košarkaš Peti Mils posle 16 NBA sezona i 1.020 utakmica u ovoj ligi, odlučio je da se preseli u Evropu.

Tačnije, na Kanarska ostrva gde je potpisao za Tenerife.

I možda bi ova vest prošla manje zapaženo, da pedantni statističari nisu izračunali da Tenerife može da sastavi petorku koja zajedno ima 196 godina!

I, to ne bilo kakvu petorku, već ekipu sastavljenu od igrača velikog renomea koje bi poželela svaka evroligaška ekipa.

Krenimo redom. Najstariji među njima, legendarni Brazilac Marselinjo Uertas, rođen je 1983. godine. Dakle, ima 43 godine, i, i dalje je u vrhunskoj formi.

Dve godine od sjajnog plejmejkera je mlađi kanadsko-holandski krilni centar Aron Dornekamp (41).

Bek Peti Mils upada negde u sredinu ove liste, pošto je rođen 1988. godine i ima 38 godina.

Godinu dana mlađi su krilo iz Amerike Tim Abromaitis i centar iz Gruzije Giorgi Šermadini.

Dakle, kada se saberu 43, 41, 38, 37 i 37, stižemo do cifre 196.

Da se ne radi o slučajnosti, pošto u klubu igraju još sedmorica igrača sa 30 plus godina. Samo su dvojica mladića u timu, Španac Alderete od 24 leta i "klinac" iz Argentine Bordon koji ima 21 godinu.

I da dodamo, ovi mladići su trenutno osmi u Španiji sa samo tri pobede manje u odnosu na drugoplasiranu Valensiju i dve pobede manje u odnosu na drugoplasiranu Barselonu.

U FIBA Ligi šampiona trenutno su prvi u grupi L i već su obezbedili plasman u četvrtfinale ovog takmičenja.