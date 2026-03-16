KRATKO I JASNO! "Bogdan Bogdanović se vratiti u Partizan"!
Košarkaši Crvene zvezde doživelu su debakl u Sarajevu protiv Dubaija (114:91) u plej-of grupi ABA lige.
Jedan od najbitnijih šrafova u timu Dubaija, bivši as Partizana Davis Bertans, u razgovoru sa srpske medije otkrio je da veruje u povratak Bogdana Bogddanovića u Humsku:
- To bi bilo vrhunski i za Evroligu i za Partizan. Nadam se da će se to desiti jednog dana. Ne znam koliko bih ja bio srećan, da se on vrati da igra protiv nas, ali u nekom momentu mislim da će se vratiti - rekao je Letonac.
Uporedio je vreme kad su on i Bogdan bili mladi u Partizanu sa sadašnjim generacijama koje stasavaju.
- Sada svi talentovani igrači idu na koledž za pare i zarađuju mnogo više, nego što smo mi u Partizanu. Međutim, mi o tome nismo ni razmišljali. Došli smo ovde sa 19-20 godina da igramo Evroligu i to nam je svima puno pomoglo u karijeri. Ako igraš Evroligu, srpsku i ABA ligu koje su mnogo teške, to ti pomaže. Igrao sam 20 i više minuta svaku utakmicu i mislim da je NBA na kraju bio laganiji, nego plej-of ovde i finale protiv Zvezde. Sada nema dugih treninga i što se tiče individualnih. Provodio sam seda do osam sati na treningu, ali sada toga više nema. Mislim da ovi mladi igrači to ne bi mogli da izdrže - zaključio je Bertans.
