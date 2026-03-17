Lejkersi su u gostima pobedili Hjuston rezultatom 100:92, zahvaljujući Luki Dončiću i boljoj igri u drugom poluvremenu.

Gosti su posle prve dve četvrtine imali šest poena zaostatka, a najveći minus tokom meča je iznosio 10 poena. Bila je ovo šesta uzastopna pobeda Lejkersa, a ni na jednoj od tih šest utakmica Dončić nije postigao manje od 30 poena.

Konkretno, protiv Roketsa je vodio svoj tim sa 36 poena, šest skokova, četiri asistencije i dve ukradene lopte. Dončićev prosek pomenutom periodu od šest utakmica je 37,8 poena, 9,1 skokova i 7,6 asistencija.

Luka Dončić na utakmici protiv Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Na meču protiv Hjustona je najveću podršku imao od Lebrona Džejmsa koji je postigao 18 poena, uz po pet skokova i asistencija.

U poraženom sastavu Džabari Smit Džunior je bio najefikasniji sa 22 poena, Amen Tompson je imao 19, uz 12 skokova i pet asistencija.

Lejkersi su zabeležili 43. pobedu i ostali na 25 poraza, dok Hjuston sada ima učinak od 41 pobede i 26 poraza.

Ne propustiteKošarkaKRATKO I JASNO! "Bogdan Bogdanović se vratiti u Partizan"!
Bogdan Bogdanović
KošarkaPETORKA OD 196 GODINA: Poznati klub okupio veterane koji bi mogli da se bore za titulu u Evroligi
KK Tenerife, Marselinjo Uertas
KošarkaPARTIZAN ZAVRŠIO VELIKI POSAO: Crno-beli ni po koju cenu nisu hteli da propuste ovo! Pao višegodišnji potpis
partizan-paris-494080.JPG
KošarkaNEOČEKIVANI MVP! ABA liga dala nagradu košarkašu Bosne
Janari Joesar na meču Crvena zvezda - Bosna

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium