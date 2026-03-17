Lejkersi su u gostima pobedili Hjuston rezultatom 100:92, zahvaljujući Luki Dončiću i boljoj igri u drugom poluvremenu.

Gosti su posle prve dve četvrtine imali šest poena zaostatka, a najveći minus tokom meča je iznosio 10 poena. Bila je ovo šesta uzastopna pobeda Lejkersa, a ni na jednoj od tih šest utakmica Dončić nije postigao manje od 30 poena.

Konkretno, protiv Roketsa je vodio svoj tim sa 36 poena, šest skokova, četiri asistencije i dve ukradene lopte. Dončićev prosek pomenutom periodu od šest utakmica je 37,8 poena, 9,1 skokova i 7,6 asistencija.

Na meču protiv Hjustona je najveću podršku imao od Lebrona Džejmsa koji je postigao 18 poena, uz po pet skokova i asistencija.

U poraženom sastavu Džabari Smit Džunior je bio najefikasniji sa 22 poena, Amen Tompson je imao 19, uz 12 skokova i pet asistencija.

Lejkersi su zabeležili 43. pobedu i ostali na 25 poraza, dok Hjuston sada ima učinak od 41 pobede i 26 poraza.

