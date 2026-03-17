Slušaj vest

Oni su tako prekinuli niz od pet poraza i doneli svom treneru Stivu Keru 600. pobedu u karijeri.

Voriorse su predvodili Kristaps Porzingis sa 30 poena, pet skokova, četiri asistencije, tri blokade i dve ukradene lopte, Dientoni Melton sa 27 poena, pet skokova i četiri asistencije i Gi Santos sa 18 poena i pet asistencija.

U ekipi nije bilo povređenih Stefena Karija, Džimija Batlera, Seta Karija i Ala Horforda.

Vašington je izgubio 12. uzastopnu utakmicu, a po 21 poen postigli su Bilal Kulibali, Vil Rajli i Trej Jang. Srpski reprezentativac Tristan Vukčević za 15 minuta u igri je dodao 11 poena, dva skoka i po jednu asistenciju i blokadu.

Trener Ker ostvario je 600. pobedu u 943. utakmici regularnog dela sezone. Samo je trojici trenera bilo potrebno manje utakmica da ostvare 600 pobeda - Filu Džeksonu (805), Petu Rajliju (832) i Gregu Popoviću (887).

"Nestvarno je čuti moje ime u toj grupi, ali reći ću vam šta nas povezuje, ta imena i moje ime - talenat. U ovoj ligi možete pobeđivati i bez velikih igrača, ali ja sam od prvog dana na poslu blagosloven neverovatnim talentom", rekao je Ker.

Bonus video: