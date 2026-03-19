Životna priča NBA asa Kristijana Vuda definitivno je jedna od luđih u svetu sporta.

Verovali ili ne, košarkaša koji žario i palio na utakmicama najjače lige pre nekoliko godine, niko nije draftovao 2015. godine! Niko.

Fotografija na kojoj plače nakon neuspeha na draftu obišla je čitav svet.

"Mama, izvini, ja sam gubitnik", rekao je te večeri slomljeni Vud.

Zbog neuspeha na pomenutom draftu Vud je prošao kroz pravi pakao. Udarci su se ređali kao na traci. Devojka koju je jako voleo ga je ostavila jer nije izabran i nije uspešan. Odvezao ju je na aerodrom to veče i ona mu se nikada više nije javila.

Naredne četiri godine proveo je na parketima razvojne G lige. Naporno je radio i trud se isplatio.

Sticajem okolnosti je dobio šansu u Detroitu. Nakon što se Andre Dramnd povredio, Vud je dobio priliku da pokaže šta zna. Igrao je u proseku po 20-ak minuta i postizao po 13 poena.

Sjajne igre preporučile su ga Hjuston Roketsima. Popularne Rakete ponudile su mu trogodišnji ugovor vredan 40 miliona dolara i nisu zažalili.

Zatim je usledio odlazak u Lejkerse, verovatno bi i tamo prikazao mnogo, da ga povreda 2024. godine nije odvojila od terena... U februaru prošle godine Lejkersi su ga otpustili, a on se i dalje vodi kao povređen i bez tima.

Svakako, nesuđena gospođa Vud ozbiljno prevarila u proceni...

