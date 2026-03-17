Slušaj vest

Prvi ovosezonski večiti derbi u ABA ligi na programu je u nedelju od 20.30 časova u Beogradskoj areni, a domaćin će biti Crvena zvezda.

Mnogi su se pitali šta će biti sa gostujućim navijača, odnosno da li će biti Grobara na meču protiv Zvezde u regionalnom takmičenju. Odgovor je NE!

Crvena zvezda - Barselona

Crvena zvezda je izdala saopštenje u kome je notvrdila! Zvezda saopštila da će meču moći da prisustvuju samo navijači crveno-belih i da neće biti gostiju. Klub sa Malog Kalemegdana dodao je da će sezonske karte za ovaj meč važiti.

BONUS VIDEO: