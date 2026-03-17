Neverovatan podatak.
NEĆE GA BITI
DOKLE VIŠE? SEDAM GODINA NIJE IGRAO U DENVERU! Embid ponovo pobegao od Nikole Jokiće!
Košarkaš Filadelfije Džoel Embid propustiće meč protiv Denvera.
Embid u Koloradu nije igrao još od, sada već davne, 2019. godine.
Džoel Embid protiv Dalasa
Centra Siksersa nema na terenu ceo mart i ovo će mu biti 10. uzastopna utakmica koju propušta zbog povrede.
Ove sezone ima prosek od 26,6 poena, 7,5 skokova i 3,9 asistencija na 33 meča u NBA ligi.
Filadelfija se bori za plej-of Istoka i trenutno je deveta na tabeli sa skorom 37-31.
