Slušaj vest

Riversu (27 godina, 211 cm) je ovo treća sezona u Valensiji, a ove takmičarske godine u Evroligi beleži prosečno 10,5 poena, uz 3,2 skoka i 0,7 blokada po utakmici na 31 odigranom meču.

Američki centar bio je jedan od ključnih igrača u prošloj sezoni, kada je Valensija stigla do finala španskog prvenstva i polufinala Evrokupa.

Evropsku karijeru je u Ciboni, sa kojom je osvojio duplu krunu u Hrvatskoj 2022. godine, a pre Valensije nastupao je i u Italiji.

Takođe je član reprezentacije Mađarske.

(Beta)