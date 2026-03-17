Slušaj vest

Najefikasniji u Bahčešehiru, koji sa klupe vodi srpski trener Marko Barać, bio je Malakaj Flin sa 16 poena, uz 10 skokova, srpski košarkaš Balša Koprivica upisao je 12 poena i tri skoka, dok je dabl-dabl učinak pored Flina ostvario i Trevion Vilijams sa 11 poena i 16 uhvaćenih lopti.

Najbolji učinak u rumunskom timu imao je Deron Rasel sa 23 poena i četiri asistencije, Najdžel Cezar je zabeležio dabl-dabl sa 12 poena i 10 skokova, dok su po devet poena dodali Ajverson Molinar i Mičel Krik.

Polufinale Evrokupa igra se na dve pobede, a utakmice su zakazane za period od 31. marta do 8. aprila.

Bahčešehir u polufinalu čeka pobednika meča između Bešiktaša i Trenta.

(Beta)