Burg je na početku poslednje četvrtine u dva navrata vodio sa plus 11, da bi Cedevita Olimpija minut i po pre kraja meča trojkom Alekseja Nikolića smanjila na samo dva poena zaostatka (78:76).

Nikolić je 31,3 sekunde pre kraja imao slobodna bacanja za izjednačenje, ali je promašio prvo. U narednom napadu Nikolić je napravio prekršaj, uz koš Vilijama Mekdaul-Vajta, čime je domaći tim otišao na plus četiri (81:77), a zatim u penal završnici sačuvao prednost.

Francuski tim do pobede je vodio Adam Mokoka sa 20 poena (5/8 za tri), uz četiri skoka, dok je Bot Gah postigao 16 poena, uz četiri asistencije i tri skoka.

U slovenačkoj ekipi, koju sa klupe vodi crnogorski selektor Zvezdan Mitrović, najefikasniji je bio Tomas Kenedi sa 17 poena, uz osam uhvaćenih lopti i tri dodavanja, Nikolić je upisao 16 poena, uz po četiri skoka i asistencije, a poen manje je zabeležio Di Džej Stjuart.

Polufinale Evrokupa igra se na dve pobede, a mečevi su na programu od 31. marta do 8. aprila.

Burg u polufinalu igra protiv pobednika meča između Hapoela iz Jerusalima i Turk Telekoma.

Ranije danas plasman u polufinale izborila je ekipa Bahčešehira, koju sa klupe vodi srpski trener Marko Barać, nakon što su u Istanbulu bili bolji od Kluža sa 75:72.

Bahčešehir u polufinalu čeka pobednika meča između Bešiktaša i Trenta.

(Beta)