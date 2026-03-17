KOŠARKAŠKA KLINIKA DŽABARIJA PARKERA! Nova brutalna partija, još uvek, aktuelnog igrača Partizana!
Košarkaš PartizanaDžabari Parker, na pozajmici u Huventudu, bio najefikasniji igrač u porazu svog tima od Unikahe u FIBA Ligi šampiona.
Na terenu je proveo čak 29 minuta, a iz igre je šutirao 7/13! Od toga 6/8 za dva, 1/5 za tri i 6/7 sa penala. Pride je dodao pet skokova, tri asistencije i jednu blokadu za indeks korisnosti 21!
Na debiju za Huventud je upisao dvocifreni učinak sa 13 poena protiv Granade, da bi onda 15 dao Vurcburgu, a sedam bivšem klubu Barseloni. Sada se još više oslobodio i pokazao sav kvalitet koji poseduje.
Uz njega su dvocifreni bili još Simon Birgander i Lude Hakanson sa deset poena, dok je Riki Rubio bio na pragu dabl-dabl učinka - devet poena i 11 asistencija. Na drugoj strani je briljirao Tajler Kalionski sa 17 poena, dok je Kilijan Tili dao 15 poena.
