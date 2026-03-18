Košarkaši Denvera savladali su pred svojim navijačima Filadelfiju rezultatom 124:96.

Domaćin je rutinski stigao do ubedljive pobede na ovom meču. Od prvog do poslednjeg minuta Nagetsi kontrolisali dešavanja na terenu, klupa je odradila sjajan posao, pa Nikola Jokić nije preterano forsirao - jer nije bilo ni potrebe za tim. Delio je asistencije za svoju dušu.

Za 24 minuta igre srpski košarkaš zabeležio je osam poena uz četiri skoka i čak 14 asistencija.

Jokić u dresu Nagetsa Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Screenshot

Uputio je samo sedam šuteva iz igre Somborac i ubacio četiri (4/6 za dva, 0/1 za tri).

Najefikasniji u redovima pobedničkog tima bio je Kristijan Braun sa 22 poena, Kameron Džonson ubacio je 18, a po 12 poena postigli su Eron Gordon, Brus Braun i Džamal Marej.

Adelman je iskoristio priliku da ravnomerno rasporedi minutažu, pa tako nijedan igrač nije proveo na terenu više od 27 minuta.

Treba istaći da Filadelfija ni na ovom meču nije mogla da računa na svoje glavne zvezde - Tajrisa Maksija i Džoela Embida. Najefikasniji u redovima oslabljenog gostujućeg tima bio je Bošamp sa 16 poena, po 12 su ubacili Grejms i Votford, a 11 Džastin Edvards.

Doskorašnji as Partizana Kameron Pejn utakmicu je završio sa pet poena uz katastrofalnih 2/11 iz igre.

