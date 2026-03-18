Rutinski su Denver Nagetsi savladali prethodne noći pred svojim navijačima oslabljenu Filadelfiju - 124:96.

Najbolji igrač ekipe iz Kolorada, Nikola Jokić, nije zapinjao na ovom meču, jer nije bilo ni potrebe. Saigrači su bili sjajno raspoloženi, pa Somborac nije morao da se troši previše. Uputio je samo sedam šuteva, pa je meč završio sa skromnih osam poena.

Jokić u dresu Nagetsa Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Screenshot

Delio je Jokić asistencije kao na traci - utakmicu je završio sa impresivnih 14 asistencija, a već na poluvremenu bio je dvocifren u ovoj koloni, pa je i NBA liga morala da se oglasi.

Naime, Nikoli je ovo bila peta utakmica u sezoni u kojoj je do poluvremena zabeležio minimum 10 asistencija! Naravno, Srbin ima najviše takvih mečeva u NBA.