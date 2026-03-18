Nakon impresivnih brojki i rekorda koje je beležio u prethodnim sezonama, mislili smo da "bolje ne može", ali Nikola Jokić nas je ponovo razuverio. U njegovom slučaju - nebo je granica!

Košarkaši Denvera rutinski su zabeležili pobedu protiv oslabljene Filadelfije.

Nagetsi su prethodne noći u svojoj "Bol areni" savladali Seventisikserse 124:96 uz prilično skroman učinak najboljeg košarkaša današnjice Nikole Jokića.

Nije forsirao Somborac, jer nije bilo potrebe za tim. Saigrači su bili raspoloženi, pa je delio asistencije kao na traci.

Za 24 minuta zabeležio je osam poena (4/7 šut iz igre), četiri skoka i čak 14 asistencija.

Peti put ove sezone imao je dvocifren broj asistencija već na poluvremenu (10), pa je i NBA liga morala da se oglasi.

Nikola je apsolutni rekorder NBA u ovom segmentu. Verovali ili ne, do sada je u karijeri na 21 utakmici imao minimum 10 asistencije do poluvremena.

Kada je reč o centrima, drugi na listi je Domatans Sabonis sa ukupno sedam takvih učinaka, a treći Žoakim Noa koji je dva puta uspeo to da uradi.

Isplivao je još jedan impresivan podatak. Verovali ili ne, Jokić u ovom momentu ima više podeljenih asistencije od 99.2% igrača koji su ikada igrali u NBA ligi!