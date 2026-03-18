Košarkaši Denvera ubedljivo su savladali Filadelfiju (124:96), a srpski as Nikola Jokić spektakularnim potezima dizao je publiku na noge.

U laganom ritmu Jokić je zabeležio osam poena (7/4 šut iz igre), četiri skoka i čak 14 asistencija!

Atraktivnim, nepredvidivim dodavanjima sjajno je pronalazio saigrače, a protivničke igrače dovodio do ludila. U više navrata nisu znale gde se nalaze i šta se dešava.

Jokić u dresu Nagetsa Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Screenshot

Uživajte u spektakularnim potezima Srbina:

Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium