Šokantan potez izveo je košarkaš Oklahome Aleks Karuzo na utakmici protiv Orlanda.

Oklahoma je upisala 10. uzastopni trijumf, pošto je prethodne noći savladala Orlando rezultatom 113:108, a meč je obeležila jedna bizarna scena.

Tokom jednog napada Orlanda, iskusnom Aleksu Karuzu spala je leva patika, ali to ga nije sprečilo da nastavi da igra odbranu.

Dok je u jednoj ruci držao patkiku, Karuzo je pokušao da zaustavi Tristana da Silvu. Reprezentativac Nemačke krenuo je na prodor, a as Oklahome ispružio je ruku i patikom mu blokirao šut.

Njegova improvizacija nije prošla nekažnjeno, pošto po NBA pravilima igrači ne smeju da koriste opremu za sticanje prednosti u igri. Karuzo je momentalno dobio tehničku, a Tristanu da Silvi su priznati poeni i dobio je dodatno slobodno bacanje.

Posle utakmice Karuzo je priznao da ne bi tako reagovao da je znao kakva će odluka sudija biti. Objasnio je da mu je instinktivno palo na pamet da patikom pokuša da zaustavi šut protivnika.

Ljubitelji NBA u Srbiji pamte Karuza po žestokim okršajima sa Jokićem u plej-of seriji između Denvera i Oklahome prethodne sezone. Sudije su tada pustile da Karuzo "premlati" Jokića. Strategija Tandera bila je da praktično u svakom napadu fauliraju Srbina, da sudije ne mogu da stignu sve da sviraju i to je funkcionisalo. Karuzo je bio predvodnik prljave igre - mogao je da radi šta hoće Somborcu.