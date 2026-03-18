Slušaj vest

Sedmu godinu zaredom najbolji igrač Filadelfije Džoel Embid propustio je okršaj sa Nikolom Jokićem u Koloradu.

Poslednji meč u "Bol areni" Kamerunac je odigrao davne 2019. godine!

Bez Embida i sjajnog Tajrisa Maksija, nisu imali šta da traže Seventisiksersi u Koloradu, Nagetsi su slavili sa ubedljivih 124:96.

Embid, koji je zbog povrede kolena propustio 10. uzastopni meč, u civilu je pratio ovaj meč.

Džoel Embid

Po završetku utakmice Jokić ga je ugledao, prišao mu i zagrlio ga. Uz osmehe, razmenili su par rečenica i srdačno se pozdravili.

Pogledajte kako je to izgledalo:

