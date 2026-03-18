Zanimljiv susret velikih rivala - Nikole Jokića i Džoela Embida.
JOKIĆ POSLE GAŽENJA FILADELFIJE UGLEDAO EMBIDA! Njegova reakcija iznenadila je mnoge! (VIDEO)
Sedmu godinu zaredom najbolji igrač Filadelfije Džoel Embid propustio je okršaj sa Nikolom Jokićem u Koloradu.
Poslednji meč u "Bol areni" Kamerunac je odigrao davne 2019. godine!
Bez Embida i sjajnog Tajrisa Maksija, nisu imali šta da traže Seventisiksersi u Koloradu, Nagetsi su slavili sa ubedljivih 124:96.
Embid, koji je zbog povrede kolena propustio 10. uzastopni meč, u civilu je pratio ovaj meč.
Džoel Embid
Po završetku utakmice Jokić ga je ugledao, prišao mu i zagrlio ga. Uz osmehe, razmenili su par rečenica i srdačno se pozdravili.
Pogledajte kako je to izgledalo:
