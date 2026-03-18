Slušaj vest

Košarkaši Detroita su u gostima bili bolji od Vašingtona sa 130:117, kome je ovo bio 13. uzastopni poraz!

Vodeći tim Istočne konferencije zabeležio je četvrtu pobedu u poslednjih pet utakmica, a najzaslužniji za to bio je Džejlen Duren koji je ubacio 36 poena uz 12 skokova. Njega je najbolje pratio Denis Dženkins sa 15 poena.

Ipak, Pistonsi nisu imali puno razloga za slavlje nakon meča, pošto su u prvom poluvremenu zbog povrede ostali bez svog najboljeg igrača Kejda Kaningema. On se povredio još na početku prve četvrtine, igrao je potom još nekoliko minuta, ali je napustio parket sredinom druge deonice i više nije ulazio u igru.

Najefikasniji igrač Vizardsa, koji su doživeli 13. uzastopni poraz, bio je Bab Karington sa 30 poena.

Srpski košarkaš Tristan Vukčević igrao je 19 minuta i za to vreme je upisao devet poena, četiri skoka i jednu asistenciju.

1/16 Vidi galeriju Tristan Vukčević u NBA ligi Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice: