Slušaj vest

Zoran Savić, doskorašnji sportski direktor Partizana, otvoreno je govorio o odnosu sa čuvenim srpski košarkaškim menadžerom Miškom Ražnatovićem.

U opširnom intervjuu, koji je dao za "Sport klub", Savić je, između ostalog, odgovorio i na kritike koje je Ražnatović nedavno izneo na njegov račun.

Podsetimo, Ražnatović je u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa" izjavio da je KK Partizan odbio čak šest igrača koje je predložio klubu, iako su imali kvalitet da doprinesu timu. Kao glavnog krivca za to označio je tadašnjeg sportskog direktora Zorana Savića sa kojim je imao katastrofalnu komunikaciju.

1/7 Vidi galeriju Zoran Savić Foto: Starsport

"Nije istina da ja nisam hteo da pričam sa Miškom Ražnatovićem jer jednostavno ja bih pričao i sa gorim ljudima nego što je Miško Ražnatović. Malo ih je ali bih pričao ako je to u korist kluba. Ostoji je to odgovaralo da priča s Miškom direktno. Ja sam posle toga kontaktirao preko Jovana (Mijailovićevog sina prim.aut) s Miškom oko nekih igrača", kazao je Zoran Savić.

On je takođe rekao da je Mijailoviću jasno stavio do znanja da ne treba da priča sa nekim menadžerom igrača bez generalnog menadžera kluba.

Miško Ražnatović Foto: Starsport/Andrija Soković

Savić je otvoreno govorio i o slučajevima koje je sam Ražnatović nedavno navodio - da su Partizanu nuđeni Petrušev, Lovernj, Mekinli Rajt…

"Ja nemam ništa protiv Miška Ražnatovića. Ne sviđa mi se način njegov komunikacije šalje poruke Barcokasu, šalje poruke Željku preko novina… Mi smo uzeli njegove igrače, Avramovića i Anđušića, ali to njemu nikad nije dovoljno. On kaže da ja njega tretiram kao malog srpskog agenta s tim što on je naučio da ima neki VIP tretman. Ja sam stavno govorio da mi kaže kad smo zadnje obeštećenje mi je uzeli od nekog igrača? On je napravio Megu da bi mogao da zarađuje tamo i nas nije gledao kao saradnika, već gledao nas je kao rivala. Znači Partizan i Zvezda su njemu rival nisu mu saradnici", rekao je Savić.

Kurir sport/Sport klub