Košarkaši Šarlota deklasirali su pred svojim navijačima ekipu Majami Hita - 136:106.

Najzaslužniji za ubedljiv trijumf bio je Lamelo Bol sa 30 poena i 13 asistencija, Kobi Vajt je ubacio 24, a Kon Knupel 22 poena.

U redovima Majamija najbolji je bio Tajler Hiro sa 20 poena, dok je Norman Pauel postigao 17.

Srpski košarkaš Nikola Jović bio je jedini igrač Majamija koji na ovom meču nije ulazio u igru.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

