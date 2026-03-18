Nekadašnji trener Partizana biće predavač na Beogradskoj košarkaškoj klinici "Dušan Ivković".
Gde god da se pojavi, Željko Obradović izazove veliku pažnju.
Bivši trener Partizana sada će ponovo stići u Beograd, ovog puta u junu, kada će dobiti novi zadatak i biće jedan od predavača na Beogradskoj košarkaškoj klinici "Dušan Ivković".
Željko Obradović na klupi Partizana
Obradović trenutno nema klub i odmara od košarke, ali će sa mladim trenerima podeliti iskustva iz svoje karijere koja je više nego bogata.
Organizator ovog događaja je Udruženje košarkaških trenera Srbije, a ove godine Beogradska košarkaška klinika trajaće 27. i 28. juna i biće ovo njeno 25. izdanje.
