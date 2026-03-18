Regularni deo meča završen je rezultatom 122:122 pa je odluka o pobedniku pala u produžetku. U razvojnoj Dži ligi pobednik je ekipa koja prva zabeleži sedam poena u dodatnom vremenu, a to je pošlo za rukom OKC-u.

Pobednički koš postigao je Viktor Lahin, posle maestralne asistencije Nikole Topića sa pola terena. Povukao je Topić napad, ugledao Lahina u kontri i odmah bacio sjajan pas. Pogledajte kako je to izgledalo:

Inače, Topić je za 27 minuta igre zabeležio 15 poena (7/10 iz igre, 1/3 za tri i 0/1 sl. bacanja) uz sedam skokova, šest asistencija, ukradenu, ali i četiri izgubljene lopte. Dok je srpski plejmejker bio na parketu, Blu je imao +8.