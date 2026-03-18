U popularnom košarkaškom podkastu "Triple Threat Show" košarkaš Zvezde Čima Moneke govorio je o brojnim aktuelnim temema.

Između ostalog, dotakao se i Ergina Atamana i njegovog javnog kritikovanja sopstvenih igrača.

Podsetimo, proteklog vikenda na meti Turčina bio je bivši NBA as Rišon Holms.

“On je već kritikovao igrače, većina ne može da reaguje javno ili to ne radi, ali sigurno postoji reakcija u svlačionici ili kod kuće. Znam da nije lako nositi se s tim. Kao navijač, razumem da želiš da vidiš igrača kome je stalo. S druge strane, ne znam da li ću ikada biti trener, ali gledam na to kao kad si u vezi ili si otac. Nikad ne bih želeo da spoljni svet zna probleme moje porodice ili da pravim scenu u prodavnici, da javno kritikujem svoju decu", kaže Moneke.

Na pitanje kako bi on reagovao u takvoj situaciji, odgovara:

"Zavisi kakvu sezonu imam, ako bih se pogledao u ogledalo i shvatio da imam lošu sezonu, onda ne bih. Ako igram dobru sezonu, videla bi se moja reakcija, jer znam kakav sam igrač."

Podržao je Čima i svog prijatelja Ti Džej Šortsa, koji je neretko ove sezone bio u nemilosti Atamana.

"Hoću da podržim Shortsa, on je najbolja osoba koju poznajem. Nikad manje sebičnu osobu nisam upoznao. Čak i kada nije bio u 12 protiv AEK-a, on je i dalje objavljivao pobede na Instagramu. Kad izađe na teren samo tri minuta, daje sve od sebe. Njegovo vreme će doći.", zaključio je Nigerijac.