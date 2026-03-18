Nije forsirao Nikola Jokić protiv Filadelfije, jer nije bilo potrebe za tim, pa je utakmicu završio sa izuzetno skromnim poenterskim učinkom.

U ubedljivom trijumfu Nagetsa nad Seventisiksersima Somborac je zabeležio osam poena uz četiri skokoka i čak 14 asistencija.

Jokić u dresu Nagetsa

Saigrači su igrali sjajno, pa je Nikola bio izuzetno zadovoljan nakon meča.

"Najviše mi se dopalo što smo bili profesionalni, svi su odradili svoj deo posla i to je možda i najimpresivniji segment naše igre večeras", rekao je Jokić.

Na pitanje novinara da li može da predoseti mečeve u kojima će biti fokusiran isključivo na razigravanje saigrača, Jokić je odgovorio:

"Ne, to jednostavno dođe samo od sebe. Sve zavisi od ulaska u meč, fokus je ključan".

Nada se Nikola da će njegov tim nastaviti u ovom ritmu.

"Gubili smo neke utakmice, nismo pristupali kako treba, ali sada smo bili na nivou. Svi su dali doprinos i odigrali smo jako dobar meč. Iza nas je težak period sa šest zahtevnih utakmica, nadam se da ćemo nastaviti ovako i ponovo uhvatiti ritam", rekao je Nikola.

Na kraju je posebno i pohvalio saigrača Kema Džonsona, koji je odigrao sjajno protiv File.

"U dobroj je formi, imao je problema sa povredom. Nadam se da ćemo ostati zdravi i da će nastaviti da igra kao večeras" rekao je Jokić.