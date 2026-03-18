Srpski reprezentativac, Aleksa Avramović, trenutno je član Dubaija, te se i on našao u problemu kada je krenuo sukob na Bliskom istoku.

Sada je Avramović otvorio dušu za portal Sportinjo i govorio je o početku rata na Bliskom istoku, te je ispričao svoju stranu priče.

- S moje tačke gledišta, meni je bilo teško jer mi je porodica bila tamo. Žena, dete i tašta su mi bili u Dubaiju, a ja sam bio sa reprezentacijom. Nemoguće je bilo da bilo šta uradim lično. Srećom, mi imamo sjajnog vlasnika kluba koji je fantastičan. Ne samo da je pritekao pomoć nama i našim porodicama, već je on zaštitio i sve druge košarkaše - počeo je priču Aleksa Avramović, pa dodao:

Aleksa Avramović u dresu Dubaija Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- I da pohvalim Dejana Kamenjaševića koji je radio danonoćno. Šta da pričam kada je on u poslednjem momentu za jedan let skinuo sebe sa spiska da bi ubacio nekog mog. To nisam nikad doživeo. Tako da je on putovao sutradan. Košarka ostaje u drugom planu kada vidiš da takvi ljudi postoje. To sam i rekao Dejanu. To više nema veze sa košarkom, to što je on uradio je jedna fantastična stvar. Mi smo uspeli da se konsolidujemo. Bogu hvala, živi i zdravi smo stigli u Ljubljanu i posle toga smo se stacionirali u Sarajevu i tu smo do daljnjeg. Nastavili smo da igramo košarku i nadam se da ćemo uhvatiti zalet za plej-in i plej-of Evrolige.

Govorio je Avramović i o razgovorima sa suprugom u trenucima drame.

- Nekad u vestima stavljaju pompezne naslove. Istina je da je moja porodica obaveštena da nađe sklonište, to jest u Dubaiju su garaže u zgradama napravljene da budu zaštita. Međutim, nije bilo lako. Čitam katastrofične vesti, a sa lica mesta mi supruga priča da je sve normalno. Uprkos tome, tenzija se osećala, nećemo da se lažemo. Ponavljam, Dejan Kamenjašević i vlasnik Abdula al Nabuda su odradili posao... Skidam kapu. Ja sam veliki ljubitelj životinja, tu su i kuce i mace bile. Svi su bili smešteni po avionima. Fantastična stvar. To ću pamtiti doveka.

Objasnio je i kako je izgledao napad na Dubai.

- Dubai je izuzetno zaštićen grad. Imaju protivvazdušnu odbranu na vrhunskom nivou. To je sve iznenadilo. Nema šta da se lažemo, na tom Bliskom istoku se ratovi vode godinama i tu non-stop ima nekih tenzija i varnica. Ovoga puta je Dubai pogođen, mada pre svega Abu Dabi. Sve što se kod nas desilo je to što je bilo pogođeno nekoliko ciljanih zgrada i bilo je tih ostataka raketa koje su padale na zemlju. Neki dronovi su pogodili hotel blizu stana u kome živim. Te višespratnice su stvarno ugrožene - zaključio je Aleksa Avramović.

Kurir sport / Sportinjo

Aleksa Avramović u razgovoru sa Nenadom Krstićem