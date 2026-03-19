Slušaj vest

Košarkaši Memfisa Skoti Pipen i Santi Aldama neće igrati do kraja sezone u NBA ligi, saopštio je američki klub.

U saopštenju se navodi da će Pipen da propusti preostali deo sezone pošto je operisao palac desne noge, dok je Aldama imao hiruršku intervenciju na desnom kolenu.

Memfis je naveo da će se dvojica košarkaša oporaviti do početka naredne sezone.

Pipen je u dosadašnjem delu sezone prosečno beležio 11,4 poena po meču, dok je Aldama imao prosek od 14 poena i 6,7 skokova po utakmici.

Košarkaši Memfisa se nalaze na 11. mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 23 pobede i 44 poraza.

