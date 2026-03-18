U Prvoj juniorskoj ligi Centar protiv Bosca postigao je 91 poen, uhvatio 27 skokova i zabeležio 14 blokada u pobedi svoje ekipe rezultatom 130:100.

Time je Marić srušio rekord lige koji je tri godine držao Toni Garma (73 poena), a njegov učinak će ostati upamćen i kao tripl-dabl sa blokadama umesto asistencija.

Akademija Mrav nije krila oduševljenje.

"Briljantna partija našeg Marka oborila je sve rekorde u mlađim uzrastima hrvatske košarke sa nestvarnih 91 poena. Uz to je imao i tripl-dabl s BLOKADAMA!“, ponosno su napisali.

Nakon utakmice Marko je pozirao s papirićem na kojem je ispisan broj poena koje je postigao, a tako je rekreirao legendarnu fotografiju Vilta Čemberlena iz 1962. godine, nakon što je legendarni košarkaš postigao 100 poena.

Marko Marić je rođen 6. avgusta 2007. godine i visok je 2,13 metara.

Trener Košarkaške akademije Mrav Andrej Tesla (koji je ranije radio sa Hezonjom, Šarićem i Tomićem) ga forsira da igra sve pozicije – od centra do igrača spoljne linije, u "pik-en-rolu", kreiranju i šutu. Marko je to potvrdio u nedavnom intervjuu za portal "Basketball.hr", koji je preneo da od nedavno o karijeri mladog košarkaša brine agencija Miška Ražnatovića.

"Prezadovoljan sam! Malo je trenera koji bi igraču moje visine dali da igra na više pozicija i da ima takvu slobodu u igri. Kod njega mogu da igram gotovo sve, da kreiram, igram pik-en-rol, tražim rešenja za saigrače".

Košarku je počeo relativno kasno, tek 2020. godine, kada je bio u 6. razredu osnovne škole, u Novom Zagrebu kod trenera Krešimira Bilića. Brzo je napredovao, prešao u Bosco, a kad je osnovana Akademija Mrav, cela ekipa, zajedno sa trenerima se preselila tamo. Uzori su mu Toni Kukoč i Dario Šarić.

Igrao je 2025. godine na U18 Evropskom prvenstvz Divizija B za Hrvatsku i imao je prosek od 4,6 poena po utakmici uz ne preterano veliku minutažu.

Utakmica u kojoj je postigao 91 poen bi mogla da bude njegova poslednja u juniorskoj selekciji, pošto se očekuje njegov prelazak u seniore.

San mu je da igra u NBA i za seniorsku reprezentaciju Hrvatske.

"Imam poverenje u ljude koji vode moju karijeru i verujem da će doneti najbolju odluku“.

