KK Crvena zvezda ima novo pojačanje! I to - strašno!

NBA as, Nikola Đurišić, stigao je u Crvenu zvezdu, a klub se oglasio saopštenjem gde je objasnio da će novo pojačanje do kraja sezone igrati za Megu.

- Nikola Đurišić dosadašnji igrač Atlanta Hoksa, i povremeni reprezentativac Srbije, novi je igrač Crvene zvezde!

Nikola stiže u Crvenu zvezdu nakon obavljenih lekarskih pregleda i potpisao je ugovor do kraja takmičarske sezone 2027-2028. Ostatak ove sezone provešće u redovima KK Mega gde je igrao od 2020. - 2024. godine.

Đurišić koji igra na pozicijama beka i krila, visok je 204 centimetra, bio je najbolji mladi igrač ABA lige, postao je reprezentativac Srbije još 2022. godine na utakmici sa Slovačkom. Odlikuje ga svestranost u igri i mogućnost da osim poena, beleži i veliki broj skokova i asistencija.

Pored interesovanja više klubova, za Nikolin dolazak u Crvenu zvezdu presudila je i njegova velika ljubav prema crveno-beloj boji koju nikada nije krio!

Nikola će od leta biti deo "novog talasa" srpskih igrača u našem klubu od kojih se mnogo očekuje u narednim sezonama.

KK Crvena zvezda želi puno sreće i uspeha Nikoli u crveno belom dresu - stoji u saopštenju.

Posle kratke epizode u NBA ligi Đurišić se vratio u Srbiju, te će biti zalog za budućnost na Malom Kalemegdanu.

Đurišić je poznat kao navijač Zvezde, te je klub uradio sve da ga dovede, a njegovo vreme tek dolazi pošto je 23. februara napunio 22 godine.

