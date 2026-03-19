Košarka
BAKSI U PROBLEMU! Janis zbog povrede kolena mora na pauzu! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo odsustvovaće najmanje nedelju dana van terena zbog povrede levog kolena, preneo je ESPN.
Adetokumbo se povredio pre tri dana na utakmici protiv Indijane (134:123) kada je nezgodno doskočio posle zakucavanja i povredio levo koleno.
Milvoki je saopštio da su grčkom košarkašu dijagnostikovani hiperekstenzija i nagnječenje kosti.
Adetokumbo je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi prosečno beležio 27,6 poena, 9,8 skokova i 5,4 asistencije po utakmici.
Trener Milvokija Dok Rivers odbio je posle meča sa Klivlendom (116:123) da odgovori na pitanje koliko će Adetokumbo odsustvovati sa terena.
Košarkaši Milvokija se nalaze na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa 28 pobeda i 40 poraza.
Reaguj
Komentariši