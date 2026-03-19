Košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo odsustvovaće najmanje nedelju dana van terena zbog povrede levog kolena, preneo je ESPN.

Adetokumbo se povredio pre tri dana na utakmici protiv Indijane (134:123) kada je nezgodno doskočio posle zakucavanja i povredio levo koleno.

Milvoki je saopštio da su grčkom košarkašu dijagnostikovani hiperekstenzija i nagnječenje kosti.

Adetokumbo je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi prosečno beležio 27,6 poena, 9,8 skokova i 5,4 asistencije po utakmici.

Trener Milvokija Dok Rivers odbio je posle meča sa Klivlendom (116:123) da odgovori na pitanje koliko će Adetokumbo odsustvovati sa terena.

Košarkaši Milvokija se nalaze na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa 28 pobeda i 40 poraza.