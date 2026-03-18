Duško Vujošević je primljen u bolnicu još prethodne nedelje, usled problema sa srcem, a imao je i upalu pluća, kao i problem sa bubregom za koji mu je urađena transplantacija prošle godine u Belorusiji.

U jednom momentu je opšte stanje bilo izuzetno loše, pa čak i kritično.

Ali, stižu dobre vesti, jer je, kako prenosi Sport klub, stanje Duška Vujoševića je sada bolje.

Problemi sa srcem su sanirani, stanje se svakodnevno stabilizuje, ali su lekari i dalje suzdržani po pitanju davanja prognoza.

Ono što je najvažnije, situacija se poboljšava i Duško Vujošević ide ka novoj pobedi, ovoga puta na najvažnijem "terenu", za sopstveno zdravlje.

Informacija će obradovati sve ljubitelje košarke, posebno navijače Partizana, koji su mu na utakmici protiv Dubaija posvetili transparent i pružili podršku u životnoj borbi.

Duško Vujošević Foto: Starsport, @starsport, ABA liga/FMP Meridian

(Kurir sport/ Sport klub)

Ne propustiteKošarkaARENOM SE ORILO: "Vujošević Duško"! Grobari pružili podršku legendarnom treneru Partizana! (VIDEO)
Grobari dali podršku Dušku Vujoševiću
KošarkaNOVE INFORMACIJE O STANJU DUŠKA VUJOŠEVIĆA: Lekari se bore za bubreg! Teška upala pluća otežava situaciju!
KošarkaMILUTINOV SE PRISETIO PERIODA U CRNO-BELOM DRESU! Moram da se zahvalim Duletu - podigao nas je u teškoj situaciji! Krizu u Partizanu ne želim da komentarišem!
Nikola Milutinov
KošarkaVUJOŠEVIĆEVE REČI ODZVANJAJU: Nema upliva politike u ostavci Obradovića! Očito su ovde bili ugroženi interesi ljudi naslonjenih na Željka Obradovića...
DUŠKO VUJOŠEVIĆ IZNENADIO MILICU MANDIĆ! Došao u emisiju sa sve POKLONOM: Pogledajte kako je jedva zadržala suze!  Izvor: Kurir televizija