Košarkaši Bešiktaša plasirali su se u polufinale Evrokupa.
ALIMPIJEVIĆ PRESREĆAN NAKON VELIKE POBEDE BEŠIKTAŠA: Selektor Srbije puca od ponosa...
Bešiktaš je Istanbulu je posle prave drame savladao Trento 77:76 u četvrtfinalu ovog takmičenja.
Dušan Alimpijević
Trener Bešiktaša i selektor Srbije Dušan Alimpijević bio je presrećan posle velike pobede.
"Ponosan sam na svoje igrače. Pronašli smo način da pobedimo u ovoj utakmici. Pokazali smo karakter, to je najvažnije. Do polufinala ima dve nedelje. Pre toga imamo utakmice u ligi. Na to ćemo se fokusirati. Postoje stvari koje treba da ispravimo", rekao je Alimpijević.
Rival Bešiktašu u polufinalu biće Bahčešehir, koji sa klupe takođe vodi srpski stručnjak Marko Barać.
