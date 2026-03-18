Slušaj vest

Bešiktaš je Istanbulu je posle prave drame savladao Trento 77:76 u četvrtfinalu ovog takmičenja.

Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Trener Bešiktaša i selektor Srbije Dušan Alimpijević bio je presrećan posle velike pobede.

 "Ponosan sam na svoje igrače. Pronašli smo način da pobedimo u ovoj utakmici. Pokazali smo karakter, to je najvažnije. Do polufinala ima dve nedelje. Pre toga imamo utakmice u ligi. Na to ćemo se fokusirati. Postoje stvari koje treba da ispravimo", rekao je Alimpijević.

Rival Bešiktašu u polufinalu biće Bahčešehir, koji sa klupe takođe vodi srpski stručnjak Marko Barać.

