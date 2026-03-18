Slušaj vest

Seminaru je prisustvovalo oko 50 trenera, koji su imali priliku da unaprede svoja znanja kroz stručno predavanje na temu „Trening reprezentacije Srbije u takmičarskom periodu - razvoj juniora kroz sistem A reprezentacije“.

Predavanje je održao Vladimir Jovanović, pomoćni trener A reprezentacije Srbije, koji je kroz konkretne primere i metodologiju rada predstavio način funkcionisanja reprezentativnog sistema, sa posebnim akcentom na razvoj mladih igrača i organizaciju rada u takmičarskom periodu.

Seminaru su prisustvovali potpredsednik KSS za mušku košarku Nenad Krstić, stručni saradnik za rad sa mlađim kategorijama KSS Gordan Todorović, kao i svi stručni saradnici Košarkaškog saveza Srbije i treneri.

Udruženje košarkaških trenera Srbije sa velikim zadovoljstvom učestvuje u zajedničkoj edukativnoj inicijativi sa Košarkaškim savezom Srbije. Posebno se ističe angažovanje članova Udruženja, uključujući Vladimira Jovanovića, kao i podrška selektora A reprezentacije Dušana Alimpijevića, čije iskustvo i stručno znanje daju značajan doprinos kontinuiranom usavršavanju trenera i razvoju mladih košarkaša širom Srbije. Ovakvi programi potvrđuju posvećenost sistemskoj edukaciji i unapređenju košarkaškog znanja na najvišem nivou.

Ovaj seminar deo je šireg programa zajedničkih aktivnosti Košarkaškog saveza Srbije i Udruženja košarkaških trenera Srbije, koji će se nastaviti i u drugim regionima i gradovima širom Srbije sa ciljem daljeg unapređenja stručnog rada i edukacije trenera na terenu.