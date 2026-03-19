"Mijailović je rekao da smo bili kod njega. Bili smo Ostoja, Jovan (sin Ostoje Mijailovića) i ja kod njega u Crnoj Gori u kući. Stvarno je bio srdačan sastanak i stvarno je dao reč. Zašto nije došao, zbog čega je promenio razmišljanje, to su njegove neke stvari. On je imao zagarantovan ugovor sa Barselonom koji je čitav naplatio, tako da je sve ovo što je posle zarađivao bilo ekstra. U tom momentu, tu se slažem sa Ostojom, ponudili smo mu više od naših mogućnosti, ali mislim da smo ponudili koliko smo mogli. Posle osvojene ABA lige smatrali smo da je mogao da se konektuje sa ostalim igračima. Da nam da neki plus. Dao je reč. Sam je insistirao na tome. Bio je između Monaka, čiji predsednik ga je posetio, i nas. Rekao je da će nam reći za 48 sati", rekao je Savić.