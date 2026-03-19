Neočekivan poraz doživeli su Denver Nagetsi u noći između srede i četvrtka na gostovanju u Memfisu.

Memfis, koji je odavno ostao bez šansi za plej-of i plej-in savladao je tim iz Kolorada rezultatom 125:118.

Ovaj poraz mogao bi skupo da košta Denver u borbi za plej-of, jer sada ni diektan plasman u doigravanje nije siguan! Nagetsi su trenutno na šestoj poziciji, ali sada imaju samo tri pobede više od sedmoplasiranog Finiksa. Mogao bi Denver i da poporavi plasman u finišu sezone, ali partije koje trenutno pruža ne daju previše optimizma. Okršaje sa direktnim rivalima uglavnom gube u neizvesnim završnicama, a neretko prosipaju bodove i protiv dosta slabijih ekipa.

Mučio se Denver tri četvrtine, pa dodao gas u četvrtoj - ali bilo je prekasno. Uspeli su Grizlisi da izbace iz takta najboljeg igrača Denvera Nikolu Jokića, koji je bio izuzetno nervozan na ovom meču, posebno u prvom poluvremenu. Trpeo je ozbiljne batine, gubio lopte, pa je Adelman u jednom mometnu rešio da ga povuče i pruži šansu Jonasu Valančijunasu.

Imao je Memfis u trećoj deonici i dvocifrenu prednost, a onda je Nikola rešio da preuzme stvari u svoje ruke. Počeo je da igra onako kako samo on ume. Pogađao je iz teških pozicija, dominirao u reketu, razigravao saigrači i Denver je uspeo da priđe na samo minus dva. Međutim, nije imao snage za potpuni preokret. Uspeo je Memfis nekako da odbije nalet gostiju i stigne do pobede.

Jokić je meč završio sa 29 poena, 14 skokova i devet asistencija, ali utisak je pokvario ogroman broj izgubljenih lopti - imao ih je čak 10 na ovom meču najbolji srpski košarkaš.

Za razliku od utakmice sa Filadelfijom, saigrači su zakazali na ovom meču. Pored Nikole, jedini raspoložen bio je Kristijan Braun koji je utakmicu završio sa 26 postignutih poena.

U pobedničkom timu Taj Džerom je postigao 21 poen uz devet skokova i devet asistencija, dok je Olivije-Maksesns Prosper meč završio sa 19 poena.

