Slušaj vest

Potpuno neočekivan poraz doživeli su Denver Nagetsi na gostovanju u Memfisu - 125:118.

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon meča, trener gostujućeg tima Dejvid Adelman prokomentarisao je bolan poraz svoje ekipe.

"Nema izgovora, težak poraz za nas. Dali smo im previše samopouzdanja zbog načina na koji smo igrali u ranoj fazi meča. Mislim da nismo odigrali dobro prvo poluvreme, potom su oni pogodili 7/12 za tri u trećoj četvrtini. Igrali su dobro, a to nije dobro za rivala u NBA ligi. Donekle mogu da razumem raspored, to ne može da se kontroliše, ali mogu izgubljene lopte, vraćanje u odbranu, skokove... Imali smo 12 ofanzivnih skokova, ovo je NBA, može Taj Džerom sve da pogodi. Drugi su takođe pogađali. Težak poraz za nas u ovom delu sezone, posebno nakon toga kako smo igrali juče. Ovi timovi, mnogi govore da ljudi žele da izgube, a zapravo igraju naporno i pokušavaju da se dokažu", rekao je Adelman.

Memfis - Denver, Nikola Jokić

Najbolji igrač Denvera Nikola Jokić zabeležio je 29 poena uz 14 skokova i devet asistencija, ali je imao čak 10 izgubljenih lopti, pa se Adelman dotakao i toga, na insistiranje novinara.

"Okružili su ga, tri ili četiri igrača su bila oko njega. Ostali igrači nisu dobro šutirali, bilo je tu i dosta izgubljenih lopti u tranziciji, ali to će se dešavati kada god bude imao toliko loptu u rukama. Očigledno bi bilo dobro da to smanji, ali treba da uradimo da i on bude što je manje moguće uključen u razigravanje", smatra Adelman.

