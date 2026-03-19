Protivnici na sve moguće načine pokušavaju da zaustave Nikolu Jokića - grebu ga, štipaju, mučki udaraju, a arbitri uglavnom okreću glavu i sve to tolerišu.

Nisu ga sudije dovoljno zaštitile ni na meču protiv Memfisa, pa mu je bilo potrebno određeno vreme da se konsolidiju od žestokih batina koje je trpeo tokom meča.

Memfis - Denver, Nikola Jokić Foto: Justin Ford / Getty images / Profimedia

Bio je izuzetno nezadovoljan kriterijumom suđenja na ovoj utakmici i to se jasno moglo videti po njegovim reakcijama, a jedna je ekspresno postala i viralna.

Naime pošto arbitar nije dosudio očigledan faul nad Srbinom pri šutu za tri poena, Nikola ga je "streljao" pogledom. Ušao je košarkaš Memfisa Maksens-Prosper u noge Jokiću, ali sudija se nije oglasio, što je razbesnelo Srbina.

Dok se vraćao u odbranu, vidno iznervirani Jokić nije skidao pogled sa sudije...

Podsetimo, Denver je poražen od Memfisa rezultatom 125:118, a Jokić je meč završio sa 29 poena, 14 skokova i devet asistencija, ali je imao i 10 izgubljenih lopti.