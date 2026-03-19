Privatni život mu se raspada, ali mu na terenu sve polazi od ruke! Nezaustavljivi Luka Dončić vodio je svoj tim do sedme uzastopne pobede.

Lejkersi su na gostovanju savladali Hjuston Roketse rezultatom 124:116, a magični Slovenac meč je završio sa 40 poena, 10 asistencija i devet skokova.

Poigravao se sa Šengunom i družinom čitav meč. Nije ga šut preterano služio, ali je svojom neverovatnom energijom režirao preokret u poslednjoj deonici.

Sjajnu partiju prikazao je i veteran Lebron Džejms, koji je zabeležio 30 poena na ovom meču.

Na drugoj strani, istakao se Turčin Alperen Šengun sa 27 poena i 10 asistencija.

Lejkersi su treći na Zapadu sa skorom 44-25, dok je Hjuston trenutno peti sa 41 pobedom i 27 poraza.

