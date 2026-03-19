Privatni život mu se raspada, ali mu na terenu sve polazi od ruke! Nezaustavljivi Luka Dončić vodio je svoj tim do sedme uzastopne pobede.

Lejkersi su na gostovanju savladali Hjuston Roketse rezultatom 124:116, a magični Slovenac meč je završio sa 40 poena, 10 asistencija i devet skokova.

Hjuston - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Poigravao se sa Šengunom i družinom čitav meč. Nije ga šut preterano služio, ali je svojom neverovatnom energijom režirao preokret u poslednjoj deonici.

Sjajnu partiju prikazao je i veteran Lebron Džejms, koji je zabeležio 30 poena na ovom meču.

Na drugoj strani, istakao se Turčin Alperen Šengun sa 27 poena i 10 asistencija.

Lejkersi su treći na Zapadu sa skorom 44-25, dok je Hjuston trenutno peti sa 41 pobedom i 27 poraza.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaO JOKIĆEVOJ REAKCIJI BRUJI AMERIKA! Sramotan tretman kod sudija ima Srbin - mogu da ga tuku koliko žele! Posle ovoga "streljao" je arbitra pogledom!
Nikola Jokić
KošarkaTRENER DENVERA DOBIO PITANJE O JOKIĆEVIH 10 IZGUBLJENIH LOPTI: To će se dešavati dok god on...
Dejvid Adelman
KošarkaHEJTERI ĆE SADA SIGURNO DA OPLETU PO SRBINU - Nikola Jokić postavio negativan NBA rekord!
Nikola Jokić
KošarkaPORAZ KOJI NIJE SMEO DA SE DESI! Šta se dešava sa Jokićevim Denverom? Nikola gubio lopte, pa upalio mašinu - ali prekasno! Nisu uspeli da naprave preokret!
Nikola Jokić

Trojka Kajla Olmena za pobedu Turk Telekoma protiv Hapoela Izvor: TV Arena sport/Screenshot