Ubedljiv trijumf ekipe srpskog trenera.
nba
DARKOVA EKIPA GRABI KA PLEJ-OFU! Reptorsi žestoko ponizili Čikago! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Toronta deklasirali su u gostima ekipu Čikago Bulsa sa 139:109 i tako upisali treći uzastopni trijumf.
Ekipu Darka Rajakovića su do ubedljive pobede vodili Ar Džej Beret sa 23 i Brendon Ingram sa 18 ubačenih poena.
Matas Buzelis je sa 19 poena bio najbolji u redovima Bulsa, koji su doživeli treći poraz u poslednje četiri utakmice.
Toronto je trenutno peti tim Istoka sa skorom 39/29.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Reaguj
Komentariši