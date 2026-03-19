Košarkaši Toronta deklasirali su u gostima ekipu Čikago Bulsa sa 139:109 i tako upisali treći uzastopni trijumf.

Ekipu Darka Rajakovića su do ubedljive pobede vodili Ar Džej Beret sa 23 i Brendon Ingram sa 18 ubačenih poena.

Matas Buzelis je sa 19 poena bio najbolji u redovima Bulsa, koji su doživeli treći poraz u poslednje četiri utakmice.

Toronto je trenutno peti tim Istoka sa skorom 39/29.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

