Neočekivan poraz doživela je ekipa Nikole Jokiće prethodne noći u Memfisu.

Posle osam uzastopnih poraza ekipa Memfis Grizlisa šokirala je na svom terenu favorizovane Nagetse - 125:118.

Memfis - Denver, Nikola Jokić Foto: Justin Ford / Getty images / Profimedia

Iako je bio nadomak novog tripl-dabl učinka, Nikola Jokić će želeti brzo da zaboravi ovaj meč. Zabeležio je 29 poena, 14 skokova i devet asistencija, ali je imao čak 10 izgubljenih lopti.

Finu podršku imali su Nagetsi na ovom gostovanju, a veliku pažnju privukla je jedna Jokićeva navijačica koja je u rukama držala transparent ispisan na ćirilici.

Američku novinarku, Kejt Vindž, koja godinama unazad pomno prati mečeve Denvera, zanimalo je šta znači poruka koju je devojka ispisala, pa je zamolila fanove za pomoć.

Na društvenim mrežama podelila je fotografiju Jokićeve navijačice i zamolila za prevod.

Inače na transparentu je pisalo:

"Možeš li mi potpisati dres?"

