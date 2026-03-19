Zoran Savić je izneo svoju verziju priče o stanju u Partizanu. Naravno, nismo mogli da čujemo nikakvu samokritiku, npr. zbog dolaska Parkera u crno-belih tabor, već samo drvlje i kamenje po drugima.

Podrazumeva se da je za neke stvari u pravu, ali o njegovom radu najboljeg govori činjenica kakav tim je napravio za ovu sezonu, kao sportski direktor kluba.

Pričao o Savić o (ne)dolascima igrača:

- Za početak, krenuo je od kraja i neuspelog potpisivanja Kamerona Pejna, malo pre nego što će Željko Obradović podneti ostavku: "U tom momentu je bilo. Bio je podložan s povredama i razgovarali smo o smanjenju ugovora. Karlik se povredio i morali smo da dovedemo nekog jeftinijeg pleja, kao i centra. Klub je živa stvar, pričali smo i sa Pejnom... Imali smo za njega neki budžet od 700.000, on nije pristao na to i želeo je da ode u NBA. Na kraju je došao za 400-500.000 više. Igrače koje je Zvezda potpisala nuđeni su i nama. Svi žele sada da dođu ovde i igraju u atmosferi o kojoj se priča. Partizan nije ni od 2017, ni od 2021. i neće ni sada da prestane da postoji. Mislim da ovo nije trebalo da se desi i smatram da ne postoji šansa da se vratim u Partizan, jer sam završio ciklus tu, ali smatram da je vreme da se kažu neke stvari kako jesu - rekao je Savić za Sport klub.

Potom je izneo detalje priče sa Vasom Micićem.

- Pitao sam Ostoju da kažu kojeg smo mi igrača doveli sa kojim je on razgovarao? Od Muse, Mirotića, Hezonje, Micića... Za Micića smo saznali na sastanku od Ostoje, gde je on rekao da mu je ponudio 3.000.000. Željko nije mogao da veruje. Imaš situaciju da je tu igrač koji ti je najbolji od prošle godine - Karlik Džouns i potpisujemo igrača koji košta još 1.000.000 više Džabarija Parkera i sad imamo problem, a sa Micićem bi imali još veći. Mislim da nije normalno da takve stvari saznajemo na sastanku od Ostoje. Ne možeš da kažeš da Musa nije došao jer ga vređaju na nacionalnoj osnovi, jer će to da rade još više. Nije ni tačno da zbog toga nije došao, već što je dobio za 1.000.000 veću ponudu. Isto i sa Hezonjom. Znaš da bi voleo da dođe, ali znaš za koje pare igra i to u Realu. Moj prvi pokušaj da dovedem Lučića je bio kada sam došao, ali mi je Miško rekao da to nije realno - pričao je Savić.