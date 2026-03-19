Iz neobrašnjivih razloga Bogdan Bogdanović nalazi se u nemilosti trenera Tajrona Lua ove sezone.

Odlukom trenera Klipersa ispao je iz rotacije, pa je u 2026. godini kapiten našeg nacionalnog tima upisao samo tri nastupa u najjačoj ligi sveta.

Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa

Prethodne noći Klipersi su doživeli ubedljiv poraz od Nju Orleans Pelikansa (124:109), a Lu se u samom finišu meča, kada je pitanje pobednika bilo rešeno, konačno setio i Srbina.

U takozvanom "garbidž tajmu" izveo je celu petorku i ispraznio klupu. Radio je to u više navrata i u prethodnim utakmicama, ali je i tada Bogdanovića nije uvodio. Sada je ipak rešio da mu pruži šansu. Proveo je Srbin nešto manje od pet minuta na parketu i zabeležio je asistenciju i skok. Uspeo je da uputi jedan šut za tri, ali nije bio precizan.

Bogdanoviću je ovo bio prvi nastup još od 27. februara. U međuvremenu čak 10 vezanih utakmica presedeo je na klupi.

Inače, Klipersi su prethodne noći zabeležili treći uzastopni poraz.

Najzaslužniji za trijumf Pelikansa bio je Sadik Bej sa 25 poena, dok se u poraženoj ekipi istakao iskusni Kavaj Lenard sa 25 poena.