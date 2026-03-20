Slušaj vest

Žreb za drugi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za košarkašice 2027. godine biće održan 31. marta u FIBA "Кući košarke" u Mijeu, u Švajcarskoj, saopštio je Košarkaški savez Srbije.

U drugu rundu kvalifikacija plasman su obezbedile po dve najbolje reprezentacije iz sedam grupa, kao i tri najbolje rangirane trećeplasirane ekipe.

Srbija, Bugarska, Hrvatska, Velika Britanija, Izrael, Letonija i Poljska su bile pobednice svojih grupa, dok su Austrija, Grčka, Luksemburg, Crna Gora, Portugal, Slovenija i Slovačka završile kao drugoplasirane.

Danska, Holandija i Ukrajina su se kvalifikovale kao tri najbolje rangirane ekipe na trećem mestu, a rezultati protiv četvrtoplasiranih ekipa se nisu uzimali u obzir.

Ovih 17 zemalja će se takmičiti u drugom krugu, uz sedam timova sa kvalifikacionih turnira za Svetsko prvenstvo 2026, a to su Češka, Francuska, Nemačka, Mađarska, Italija, Španija i Turska.

Кvalifikacije se nastavljaju u novembru "prozorom" u kome će svaka reprezentacija odigrati po tri utakmice, dok je poslednji "prozor", takođe sa po tri meča svakog tima, zakazan za februar 2027. godine.

Plasman na Evropsko prvenstvo 2027. godine obezbediće po dve prvoplasirane reprezentacije iz svake od šest novoformiranih grupa.

Organizatori Evropskog prvenstva 2027. godine Belgija, Finska, Litvanija i Švedska automatski su se kvalifikovale za ovo takmičenje i igraće između sebe u Grupi H tokom druge faze kvalifikacija.

Beta