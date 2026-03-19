RUSKI DŽIN NIJE MOGAO DA UĐE U AVION JER JE BIO MALI ZA NJEGA: Bio je previsok, pa je morao da čeka drugi let
Nekadašnji ruski košarkaš Timofej Mozgov nije mogao da stane u avion!
Neverovatna vest dolazi iz Rusije, a tiče se Timofeja Mozgova, prvog ruskog košarkaša sa NBA titulom, 2016. godine sa Klivlend Kavalirsima.
Mali mu avion
Timofej Mozgov trebalo je da poleti iz Moskve za Pskov i tamo održi predavanje deci vezano za košarku i sport. Međutim rusko gorostas od 216 centimetara nije mogao da uđe u avion Suhoj Superdžet 100 čiji je plafon visok 212 centimetara. I tu je nastao problem.
Kada je video o čemu se radi, Timofej Mozgov je sa osmehom napustio platformu za ulazak u avion. Povukao se u aerodromsku zgradu i na miru sačekao drugi avion, u koji je mogao da se smesti bez problema.
Ruski mediji se šalili
Ruski mediji su sa oduševljenjem preneli ovu vest, a mnogi su se kao Sovsport poigrali i sa veštačkom inteligencijom, kako bi dobili što efektniju fotografiju, kako bi ilustrovali ovaj neobičan doživljaj.
Timofej Mozgov rođen je 16. jula 1986. godine u Sankt Peterburgu. Igrao je za klubove Lenvo, Samara i Himki, pre nego što se 2010. godine preselio u Ameriku, u NBA ligu, iako nije prošao na draftu 2008. godine. Bio je član Njujork Niksa, Denver Nagetsa, Klivlend Kavalirsa, Los Anđeles Lejkersa i Bruklin Netsa, a ukupno je u najjačoj ligi na svetu proveo sedam godina.
Rado viđen gost u Srbiji
Timofej Mozgov karijeru je okončao igrajući za Himki i ekipu Runa 2022. godine.Sa reprezentacijom Rusije osvojio je dve bronzane medalje, na Evropskom prvenstvu 2011. i Olimpijskim igrama 2012. godine.
Timofej Mozgov je rad gost Srbije u kojoj je boravio nekoliko puta poslednjih godina. Letos je bio na finalu VTB kupa između Crvene zvezde i CSKA u Beogradskoj areni. Promovisao je košarku i dolazio kao prijatelj u našu zemlju, a u podkastu kod Mileta Ilića otkrio je veliki broj zanimljivosti iz NBA lige, ali i svog života.