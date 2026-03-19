Slušaj vest

Nekadašnji ruski košarkaš Timofej Mozgov nije mogao da stane u avion!

Neverovatna vest dolazi iz Rusije, a tiče se Timofeja Mozgova, prvog ruskog košarkaša sa NBA titulom, 2016. godine sa Klivlend Kavalirsima.

Timofej Mozgov u Beogradu na meču VTB kupa između Crvene zvezde i CSKA Foto: Djordje Kostic ©/2025 Djordje Kostic/Starsport.rs ©

Mali mu avion

Timofej Mozgov trebalo je da poleti iz Moskve za Pskov i tamo održi predavanje deci vezano za košarku i sport. Međutim rusko gorostas od 216 centimetara nije mogao da uđe u avion Suhoj Superdžet 100 čiji je plafon visok 212 centimetara. I tu je nastao problem.

Kada je video o čemu se radi, Timofej Mozgov je sa osmehom napustio platformu za ulazak u avion. Povukao se u aerodromsku zgradu i na miru sačekao drugi avion, u koji je mogao da se smesti bez problema.

Timofej Mozgov u dresu Klivlenda sa kojim je osvojio NBA titulu 2016. godine Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Ruski mediji se šalili

Ruski mediji su sa oduševljenjem preneli ovu vest, a mnogi su se kao Sovsport poigrali i sa veštačkom inteligencijom, kako bi dobili što efektniju fotografiju, kako bi ilustrovali ovaj neobičan doživljaj.

Timofej Mozgov rođen je 16. jula 1986. godine u Sankt Peterburgu. Igrao je za klubove Lenvo, Samara i Himki, pre nego što se 2010. godine preselio u Ameriku, u NBA ligu, iako nije prošao na draftu 2008. godine. Bio je član Njujork Niksa, Denver Nagetsa, Klivlend Kavalirsa, Los Anđeles Lejkersa i Bruklin Netsa, a ukupno je u najjačoj ligi na svetu proveo sedam godina.

Timofej Mozgov i Boban Marjanović u duelu Rusije i Srbije na EP 2017. godine Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Rado viđen gost u Srbiji

Timofej Mozgov karijeru je okončao igrajući za Himki i ekipu Runa 2022. godine.Sa reprezentacijom Rusije osvojio je dve bronzane medalje, na Evropskom prvenstvu 2011. i Olimpijskim igrama 2012. godine.

Timofej Mozgov je rad gost Srbije u kojoj je boravio nekoliko puta poslednjih godina. Letos je bio na finalu VTB kupa između Crvene zvezde i CSKA u Beogradskoj areni. Promovisao je košarku i dolazio kao prijatelj u našu zemlju, a u podkastu kod Mileta Ilića otkrio je veliki broj zanimljivosti iz NBA lige, ali i svog života.