Kada nema reprezentacije ili srpskog kluba u završnici nekog velikog međunarodnog takmičenja, tu su naše sudije.

Srpska trobojka se tako i ovoga puta našla u finalu drugog po redu 3x3 FIBA Champions Cupa, s obzirom da su oba finala i u muškoj i u ženskoj konkurenciji sudile dve Novosađanke – Jasmina Juras i Miroslava Jovičin.

Najuspešniji ženski sudija u Srbiji ikada, Jasmina Juras, koja je i kontrolor na Košarkaškoj ligi Srbije, delila je pravdu na finalnom meču između Amerike i Španije u muškoj konkurenciji, što je ovoj iskusnoj dami u sivom samo još “jedno finale više” u bogatoj sudijskoj karijeri.

“Bez obzira da li naša reprezentacija učestvuje, uvek je dobro biti delegiran i na istom mestu kada je takmičenje bitno i visokog standarda”, direktno iz Bangkoka, u izjavi za sajt KSV rekla je Jurasova i nastavila:

“Ovo je prvi veliki turnir ove sezone i nastupile su najbolje ekipe iz celog sveta, tako da je kvalitet bio na najvećem nivou. Razlike su bile u nijansama tokom utakmica, da ne kažem da je nekada bilo potrebno i malo sreće za neke ekipe. Bez obzira na sve, suditi finale je potvrda dobrog rada i suđenja, što pred nas stavlja veliku obavezu, ali i odgovornost. Drago mi je da sa ovom muškom finalnom utakmicom otvaram sezonu u 3x3 koja je počela. To me obavezuje da nastavim u tom ritmu do kraja. Predstavljati sebe, a i svoju zemlju na ovaj način, je zaista kruna rada i truda i nagrada za svo odricanje i ustupke koje si prinuđen da napraviš, da bi na kraju bio tu gde jesi”.

Miroslava Jovičin, koja u našoj zemlji sudi u Prvoj ženskoj ligi, delila je pravdu na finalnom meču u ženskoj konkurenciji 3x3 FIBA Kupa šampiona između Holandije i Azerbejdžana.

“Velika je čast bila suditi na ovako velikom takmičenju, pre svega zato što je bilo delegirano samo osam sudija iz celog sveta, a naša država je imala dva predstavnika. Ja sam sudila ženski deo takmičenja, gde Srbija nije učetvovala, pa sam tako bila i jedini predstavnik naše zemlje. Moram reći da je turnir bio poprilično zahtevan, pa je koncentracija morala biti na najvišem mogućem nivou. Kada uzmemo u obzir sve ove činjenice, suditi jedno takvo finale za mene je čast i podstrek da nastavim u ovakvom ritmu”, poručila je Jovičin iz dalekog Bangkoka.

FIBA Kup šampiona je završen, a pitanje koje se nameće nakon uspešno obavljenog posla za naše dame jeste - da li ima prostora za odmor i upoznavanje sa lepotama egzotičnog Bangkoka?

“Bangkok je veoma lep i interesantan grad, ima da se vidi puno znamenitosti, tako da se nađe malo vremena i da se uživa i pogleda nešto od svega što ovaj grad nudi. Naravno, fokus je uvek na samom takmičenju”, rekla je Juras, a nadovezala se Jovičin:

“Uvek se nađe neko slobodno vreme da se atraktivne lokacije obiđu. Prvi put sam u ovom gradu i ostavio je izuzetno snažan utisak na mene. Nadam se da ovo nije poslednji put i da ću ponovo imati priliku da ga posetim”.

Nakon toga što su na najlepši i najbolji način predstavile sebe, našu košarku i Srbiju, zaslužile su i da malo odmore, kako bi na pravi način napunile baterije za velike izazove koji im predstoje u nastavku sezone.