Na krilima nezaustavljivog Luke Dončića Lejkersi su prethodne noći stigli do osmog uzastopnog trijumfa!

Posle preokreta tim iz LA savladao je na gostovanju Majami rezulatatom 134:126, a apsolutni heroj pobede bio je slovenački supserstar.

Verovali ili ne, Luka je meč završio sa 60 postignutih poena, što je njegov lični rekord u dresu Lejkersa.

Šutirao je 18/30 iz igre, trojke je gađao 9/17, a ubacio je i 15 slobodnih bacanja iz 19 pokušaja. Upisao je i sedam skokova, tri asistencije i čak pet osvojenih lopti, uz samo dve izgubljene.

Bila je to njegova prva 60+ utakmica u dresu Lejkersa i druga najefikasnija u NBA karijeri. Podsetimo, Dončićev rekord je 73 poena protiv Atlante 2024. godine, a 60 je imao i 2022. protiv Njujork Niksa.

Zanimljivo, ovo je prva 60+ utakmica nekog igrača Lejkersa još od legendarnog oproštajnog meča Kobi Brajanta "Mamaba Out" 2016. godine. Tada se Kobi sa 60 poena protiv Jute oprostio od košarke.

I popularni "Kralj" Lebron Džejms odigrao je utakmicu za pamćenje i izjednačio jedan impresivan rekord. Amerikanac je zabeležio tripl-dabl (19 poena, 15 skokova, 10 asistencija) i izjednačio se sa čuvenim Robertom Perišom po broju odigranih utakmica u najjačoj ligi sveta - sada obojica imaju po 1.611.

Imao je Majami dvocifrenu prednost u drugoj deonici, ali Lejkersi uspevaju da naprave preokret i preuzmu kontrolu. Na pet minuta pre kraja meča domaćin je zapretio, prišao na -4, ali Luka tada vezuje 12 poena i rešava pitanje pobednika.

U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Bem Adebajo sa 28 poena, Tajler Hirol je dodao 21, a Norman Pauel 20.

Reprezentativac Srbije Nikola Jović nije dobio šansu ni u ovom meču.

