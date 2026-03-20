NOĆ ZA PAMĆENJE - 60 POENA NESTVARNOG DONČIĆA I TRIPL-DABL LEBRONA! Lejkersi zabeležili osmu uzastopnu pobedu! (VIDEO)
Na krilima nezaustavljivog Luke Dončića Lejkersi su prethodne noći stigli do osmog uzastopnog trijumfa!
Posle preokreta tim iz LA savladao je na gostovanju Majami rezulatatom 134:126, a apsolutni heroj pobede bio je slovenački supserstar.
Verovali ili ne, Luka je meč završio sa 60 postignutih poena, što je njegov lični rekord u dresu Lejkersa.
Šutirao je 18/30 iz igre, trojke je gađao 9/17, a ubacio je i 15 slobodnih bacanja iz 19 pokušaja. Upisao je i sedam skokova, tri asistencije i čak pet osvojenih lopti, uz samo dve izgubljene.
Bila je to njegova prva 60+ utakmica u dresu Lejkersa i druga najefikasnija u NBA karijeri. Podsetimo, Dončićev rekord je 73 poena protiv Atlante 2024. godine, a 60 je imao i 2022. protiv Njujork Niksa.
Zanimljivo, ovo je prva 60+ utakmica nekog igrača Lejkersa još od legendarnog oproštajnog meča Kobi Brajanta "Mamaba Out" 2016. godine. Tada se Kobi sa 60 poena protiv Jute oprostio od košarke.
I popularni "Kralj" Lebron Džejms odigrao je utakmicu za pamćenje i izjednačio jedan impresivan rekord. Amerikanac je zabeležio tripl-dabl (19 poena, 15 skokova, 10 asistencija) i izjednačio se sa čuvenim Robertom Perišom po broju odigranih utakmica u najjačoj ligi sveta - sada obojica imaju po 1.611.
Imao je Majami dvocifrenu prednost u drugoj deonici, ali Lejkersi uspevaju da naprave preokret i preuzmu kontrolu. Na pet minuta pre kraja meča domaćin je zapretio, prišao na -4, ali Luka tada vezuje 12 poena i rešava pitanje pobednika.
U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Bem Adebajo sa 28 poena, Tajler Hirol je dodao 21, a Norman Pauel 20.
Reprezentativac Srbije Nikola Jović nije dobio šansu ni u ovom meču.
Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice: