Slušaj vest

Pokazao je Bogdan Bogdanović da mu je i dalje mesto u najjačoj ligi sveta.

Iz neobjašnjivih razloga ove sezone našao se u nemilosti trenera Tajrona Lua. Ispao je iz rotacije i mečeve mahom pratio sa klupe, ali to ga nije poljuljalo. Radio je u tišini i strpljivo čekao svoju priliku.

Prethodne noći povrede su naterale trenera Klipersa da posegne za Srbinom. Dobio je Bogdan konačno ozbiljniju minutažu i odmah pokazao da mu je mesto i dalje u eliti.

U porazu svog tima od Nju Orleansa (105:99) za 27 minuta ubacio je 16 poena uz odličnih 66.7 odsto šuta iz igre. Postigao je i tri trojke iz pet pokušaja!

Verovali ili ne, ovo je bio tek četvrti nastup Bogdanovića u 2026. godini, a prvi sa ozbiljnijom minutažom na terenu.

1/15 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia

Nažalost, njegova odlična partija nije pomogla oslabljenim Klipersima da izbegnu poraz na ovom meču.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Trej Marfi sa 27 poena, a pratio ga je Sadik Bej sa 20.

U ekipi Klipersa efikasniji od Bogdana bili su samo Derik Džons Džunior sa 22 i Džon Kolins sa 18 postignutih poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: