Košarkaši Detroita savladali su ubedljivo na gostovanju ekipu Vašingtona sa 117:95.

Detroit je do pobede vodio Džejlen Duren koji je upisao 24 poena i 11 skokova, Pol Rid je dodao 17, dok su po 14 postigli Dankan Robinson, Karis Levert i Kevin Herter.

Vašington, koji je prethodne noći doživeo 14. poraz u nizu, predvodio je srpski košarkaš Tristan Vukčević. Sa 21 poenom reprezentativac Srbije bio je ubedljivo najefikasniji u poraženom timu. Upisao je i četiri skoka i jednu asistenciju, a iz igre

Srpski košarkaš Tristan Vukčević je sa 21 poenom predvodio Vašington koji je doživeo 14. uzastopni poraz. Vukčević je upisao i četiri skoka i jednu asistenciju. Imao je sjajno šutersko veče srpski as - 7/8 iz igre uz perfektnih 3/3 za tri poena!

