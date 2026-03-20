Slušaj vest

Košarkaši Detroita savladali su ubedljivo na gostovanju ekipu Vašingtona sa 117:95.

Detroit je do pobede vodio Džejlen Duren koji je upisao 24 poena i 11 skokova, Pol Rid je dodao 17, dok su po 14 postigli Dankan Robinson, Karis Levert i Kevin Herter.

Vašington, koji je prethodne noći doživeo 14. poraz u nizu, predvodio je srpski košarkaš Tristan Vukčević. Sa 21 poenom reprezentativac Srbije bio je ubedljivo najefikasniji u poraženom timu. Upisao je i četiri skoka i jednu asistenciju, a iz igre 

Vašington - Detroit, Tristan Vukčević Foto: Greg Fiume / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Tristan Vukčević je sa 21 poenom predvodio Vašington koji je doživeo 14. uzastopni poraz. Vukčević je upisao i četiri skoka i jednu asistenciju. Imao je sjajno šutersko veče srpski as - 7/8 iz igre uz perfektnih 3/3 za tri poena!

Pogledajte i najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaSAMO GA PUSTITE DA IGRA! Bogdan dobio pravu priliku i pokazao svima da mu je mesto u NBA: Valjda su konačno shvatili kakvog majstora drže na klupi! (VIDEO)
Bogdan Bogdanović
KošarkaDONČIĆ UBACIO 100 POENA ZA 24 SATA! Dobro protrljajte oči i pogledajte ovo - nadrealno je! Luka igra KOŠARKU ŽIVOTA!
Luka Dončić
KošarkaNOĆ ZA PAMĆENJE - 60 POENA NESTVARNOG DONČIĆA I TRIPL-DABL LEBRONA! Lejkersi zabeležili osmu uzastopnu pobedu! (VIDEO)
Luka Dončić
KošarkaDEVOJKA GA OSTAVILA JER NIJE "DOVOLJNO USPEŠAN": Nije htela ni da mu se javi, a onda je on dobio ugovor od 40 MILIONA DOLARA
profimedia0579310378-1.jpg

Bruno Fernando izlazi sa terena Izvor: Arena 1 Premium