Na krilima nezaustavljivog Luke Dončića Lejkersi su prethodne noći stigli do osmog uzastopnog trijumfa!

Posle preokreta tim iz Los Anđelesa trijumfovao je na gostovanju u Majamiju rezultatom 134:126, a apsolutni heroj pobede bio je slovenački supserstar. Luka je meč završio sa 60 postignutih poena, što je njegov lični rekord u dresu Lejkersa, te je dokazao da sve ono što mu se dešava u privatnom životu ne utiče na teren.

Majami - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Posle utakmice u Majamiju, Dončić je imao i jedan zanimljiv susret koji je zapalio društvene mreže. Susret u Majamiju gledao je čuveni Španac, Karlos Alkaraz, koji se trenutno nalazi na Floridi i učestvuje na masters turniru, gde će igrati protiv talentovanog Brazilca Žoaa Fonseke u drugom kolu.

Dončić se po završetku utakmice srdačno zagrlio sa Alkarazom, kratko su popričali i Luka je posle toga otišao u svlačionicu.

Pogledajte i vi kako je ovaj susret izgledao:

Izjava Luke Dončića posle poraza od Nemačke