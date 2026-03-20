Nestvarna scena na klupi Lejkersa.
SVI PRIČAJU O SCENI KADA SE DONČIĆ SRUŠIO NA STOLICU! Spakovao 60 poena, pa potpuno ostao bez snage! Ovako iscrpljenog ga nikada nismo videli (VIDEO)
Potpuno iscrpljen bio je Luka Dončić nakon istorijske partije u dresu Lejkersa.
Lejkersi su prethodne noći stigli do osme uzastopne pobede, pošto su na gostovanju savladali Majami (134:126), a magični Slovenac odigrao je meč za pamćenje.
Majami - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia
Ubacio je čak 60 poena, što je njegov lični rekord u dresu Lejkersa i drugi najbolji učinak u NBA karijeri.
Šutirao je 18/30 iz igre, trojke je gađao 9/17, a ubacio je i 15 slobodnih bacanja iz 19 pokušaja. Upisao je i sedam skokova, tri asistencije i čak pet osvojenih lopti, uz samo dve izgubljene.
Samo dan ranije zabeležio je 40 poena protiv Hjustona, pa nije ni čudo što je u jednom momentu u potpunosti ostao "bez gorva".
Iscrpljeni Luka se u jednom trenutku srušio na klupu i poručio:
"Umoran sam kao g****"
