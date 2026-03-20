Slušaj vest

Potpuno iscrpljen bio je Luka Dončić nakon istorijske partije u dresu Lejkersa.

Lejkersi su prethodne noći stigli do osme uzastopne pobede, pošto su na gostovanju savladali Majami (134:126), a magični Slovenac odigrao je meč za pamćenje.

1/6 Vidi galeriju Majami - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Ubacio je čak 60 poena, što je njegov lični rekord u dresu Lejkersa i drugi najbolji učinak u NBA karijeri.

Šutirao je 18/30 iz igre, trojke je gađao 9/17, a ubacio je i 15 slobodnih bacanja iz 19 pokušaja. Upisao je i sedam skokova, tri asistencije i čak pet osvojenih lopti, uz samo dve izgubljene.

Samo dan ranije zabeležio je 40 poena protiv Hjustona, pa nije ni čudo što je u jednom momentu u potpunosti ostao "bez gorva".

Iscrpljeni Luka se u jednom trenutku srušio na klupu i poručio:

"Umoran sam kao g****"